أعربت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن سعادتها البالغة بالزخم الجماهيري والتوافد الكثيف على حضور افتتاح مهرجان «القلعة» للموسيقى والغناء في دورته الـ31 مساء الجمعة بقلعة صلاح الدين بمنطقة المقطم بالقاهرة، لافتة إلى تجاوز الحضور مستوى التوقعات.

وأشارت خلال مقابلة تلفزيونية عبر شاشة قناة «الحياة» مساء الجمعة، إلى تجاوز الحاضرين أعداد التذاكر المطبوعة البالغة 4 آلاف تذكرة، لافتة إلى تدارك الوزارة الإقبال المتزايد بزيادة سعة المقاعد، معقبة: «لم نتوقع الزحمة بهذا الشكل يوم الافتتاح، أنا فرحت جدًا عندما شاهدت الفرحة في وجوه الناس، وأن مجهودنا لم يضع».

وأضافت أن الدورة الـ31 والمقرر استمرارها حتى الخميس 7 سبتمبر؛ تشهد إقامة أكثر من 40 حفلا متنوعا في غضون 14 يومًا، بمعدل أكثر من حلفة على مدار اليوم الواحد، مشيرة إلى حضور مجموعة كبرى من المطربين المصريين والعرب، إلى جانب تصعيد دار الأوبرا المواهب الشابة الجديدة، معربة عن سعادتها بمشاركة المطرب وليد توفيق للمرة الأولى بمهرجان القلعة.

وأوضحت أن الفعاليات لا تقتصر على إقامة الحفلات الغنائية وحسب؛ بل تشمل أيضا حفلات الموسيقى العربية والتراثية والمعاصرة ولعل أبرزها حفلة الموسيقار عمر خيرت، بالإضافة إلى الإنشاد والابتهالات الدينية، لافتة إلى حرص وزارة الثقافة على مراعاة التنوع وإرضاء الأذواق والشرائح الجماهيرية المختلفة.

ونوهت إلى حرص الوزارة على تقديم خدمة فنية ثقافية تراعي المستويات والطبقات الاجتماعية كافة، وذلك بالخروج عن إطار المسارح المغلقة إلى الأماكن الجماهيرية المفتوحة، قائلة: «راعينا ألا يزيد سعر التذكرة عن سعر دخول القلعة 60 جنيها؛ من أجل الوصول إلى أكبر فئات جماهيرية بأقل تكلفة».