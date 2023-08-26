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مصرع شاب غرقا في الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: السبت 26 أغسطس 2023 - 3:03 ص | آخر تحديث: السبت 26 أغسطس 2023 - 3:03 ص

لقي شاب يدعى "كرم.ز.ج"، 24 عامًا، مصرعه غرقًا في مياه شاطئ أبو يوسف، بالروضة الخضراء، التابعة لنطاق حي العجمي، غربي محافظة الإسكندرية، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري، جهودها بحثًا عن جثمانه.

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، يفيد بتعرض شاب للغرق في منطقة العجمي.

وبانتقال ضباط القسم، وقوات الإنقاذ النهري، رفقة سيارة الإسعاف إلى الشاطئ، تبين غرق شاب، مقيم بالخصوص، وجرفته الأمواج ولم يعثر على جثمانه حتى الآن.

وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءت القانونية حيال الواقعة.

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