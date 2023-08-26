إعلام لبناني: إطلاق طائرة مسيرة إسرائيلية فوق منطقة تلال كفرشوبا

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، طائرة مسيّرة فوق منطقة تلال كفرشوبا اللبنانية.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستنفر على الحدود مع لبنان، في مواقعهم المواجهة لكفرشوبا، وأطلقت طائرة مسيّرة فوق منطقة تلال كفرشوبا.

ونقلت القناة عن النائب اللبناني، قاسم هاشم، قوله: «العدو الإسرائيلي مربك من أيّ تحركات على الحدود مع لبنان».

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد أطلقت النار، في 20 أغسطس الجاري، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وقالت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام، إن قوات الاحتلال أطلقت النار في الهواء ترهيبا من موقع العباد المعادي باتجاه الأراضي اللبنانية، على خلفية إلقاء أحد المواطنين مفرقعة نارية باتجاه الداخل المحتل.

والأسبوع الماضي، طالبت تل أبيب، بتوسيع نطاق تحركات قوات «يونيفيل» في الجنوب اللبناني، بهدف مراقبة مواقع عسكرية لحزب الله اللبناني.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن إسرائيل طالبت مجلس الأمن الدولي بمعالجة ملف خيمة حزب الله اللبناني، وتوسيع تفويض قوات «يونيفيل» الدولية عند الخط الأخضر، وهو التفويض الذي يجدد، في شهر أغسطس من كل عام.