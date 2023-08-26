حزب المصريين الأحرار: بعض الأزمات داخل مصر مصطنعة ولها طابور خامس

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب قرر تشكيل حملة حزبية شعبية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة؛ بسبب الحملات التي تشن حربًا شعواء على مصر وإنجازاتها والرئيس السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، أن الحزب رصد بعض الأزمات التي يتعرض المواطنون لها في الداخل، منوهًا أنهم اكتشفوا أنها «مصطنعة ولها طابور خامس داخل مصر وممولة من الخارج».

ولفت إلى توثيق تلك الأزمات واعتزام الحزب استخدامها في حملته الرئاسية التوعوية، مضيفًا: «المقصود ليس الرئيس في حد ذاته، وإنما وحدة مصر وتماسكها وكيف تقف وتصبح دولة قوية، لأنها أمور واجعة ناس كتير أوي»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن الإعداد للحملة مختلف تمامًا عما سبق؛ لأن الظروف مختلفة الآن، مشددًا على أهمية إعداد المصريين لأنفسهم جيدًا، على المستويين الحزبي والشعبي.

وأعرب عن امتنانه لتلقي الحزب العديد من طلبات الانضمام من شخصيات عامة ومجتمعية ونُخب على المستويات كافة؛ للتعاون مع تكوين هيكل حملة الحزب لدعم مرشحه الرئاسي.

ولفت إلى أن المركز الصحفي التابع للحزب، سيرد بقوة عما يتداول من شائعات في مجالات الصحة والصناعة وغيرها، مؤكدًا أن الحزب بالتوازي سيكون له حراك على الأرض، وسيعمل على جمع التوكيلات.

وأعلن عن إجراء دورات تدريبية للشباب؛ تساعدهم على العمل تحت الضغط، وكيفية التعامل مع فئات المجتمع المختلفة، مختتمًا أن الحزب يطبق أسلوبًا علميًا في تلك الحملة.

وفي ضوء الخطوات الرامية لما أعلنه حزب المصريين الأحرار من حملة حزبية شعبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره مرشح الحزب في ماراثون الرئاسة لفترة جديدة؛ استقبل الحزب العديد من طلبات الانضمام من شخصيات عامة ومجتمعية ونُخب على المستويات كافة؛ للتعاون مع تكوين هيكل حملة الحزب لدعم مرشحه الرئاسي.



ووجّه الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، بأولوية تكثيف دورات إعداد وتجهيز شباب الحملة الانتخابية، سوءا من أبناء الحزب او المُنضمين للحملة حديثًا، على متابعة الانتخابات الرئاسية والتعامل تحت ضغط.