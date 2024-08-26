زعيم الحزب البافاري يعارض الدخول في ائتلاف مع الخضر بعد الانتخابات العامة في ألمانيا

عارض زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس زودر، الدخول في ائتلاف حاكم مع حزب الخضر عقب الانتخابات العامة المقررة في ألمانيا العام المقبل.

وقال زودر في تصريحات لمحطة "إيه آر دي" الألمانية التلفزيونية إن تشكيل ائتلاف حاكم بين التحالف المسيحي والخضر سيتطلب موافقة حزبه، مضيفا أن هذه الموافقة لن تكون موجودة.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف المسيحي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

كما عارض زودر رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس، الذي يريد إبقاء أكبر عدد ممكن من الخيارات مفتوحة بعد فوز محتمل للتحالف المسيحي في الانتخابات العامة المقبلة، وقال: "الائتلاف بين التحالف المسيحي والخضر لا يناسبني. يمكن للجميع الوثوق في ذلك".

وذكر زودر أن حزب الخضر عند تودده للتحالف المسيحي لا يفهم أن الأخير يتكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، مضيفا أنه باعتباره زعيما للحزب البافاري يمكنه بصورة منفردة أيضا أن يستبعد تشكيل ائتلاف مع حزب الخضر، وقال: "لأنه بدوننا لن يتحقق شيئا".

وقبل الانتخابات العامة الماضية دعا زودر صراحة إلى تشكيل ائتلاف حاكم بين التحالف المسيحي والخضر، والذي يرى أنه "يمكن أن يوفر الإلهام إلى جانب الثقة"، وقال في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" في ذلك الوقت: "أعتقد أن الائتلاف بين التحالف المسيحي والخضر سيكون له جاذبية كبيرة لأن كلا القوتين السياسيتين تضعان أعينهما على القضايا الكبيرة حقا في عصرنا، مثل التوفيق بين البيئة والاقتصاد... سيكون هذا العرض السياسي الأكثر إثارة للاهتمام في الوقت الحالي".

وبرر زودر الآن تغيير مساره بأن حزب الخضر أثبت عدم جدارته بتشكيل حكومة مع التحالف المسيحي بسبب مشاركته في الائتلاف الحاكم الحالي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر.