نشأت الديهي: تصريحات بن غفير عن بناء كنيس يهودي بالحرم القدسي تشعل المزيد من النيران بالمنطقة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بوجود نية لبناء كنيس يهودي في الحرم القدسي، تشعل المزيد من النيران في المنطقة.

وأضاف خلال برنامج «بالورقة والقلم»، على قناة «ten»، مساء الإثنين، أن عددًا من المسئولين في دولة الاحتلال تحدثوا على أن هذا التصريح من شأنه أن يزيد من اشتعال الحرب، واصفًا تصريحاته بالخرقاء.

ولفت إلى أن وزير الداخلية الإسرائيلي طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف بن غفير عند حده، لأن تصريحاته تشكل خطرًا على دولة الاحتلال.

وختم الديهي بالقول إن تصريحات بن غفير عن نية بناء الكنيس كارثية.

وفي وقت سابق، نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قوله إنه ينوي إقامة كنيس يهودي في ما سماه جبل الهيكل، وهم الاسم الذي يطلقه اليهود على المسجد الأقصى، وأرجع ذلك بالادعاء بأن القانون يساوي بين حقوق المسلمين واليهود في إقامة الصلوات بالمسجد الأقصى.

بدورها، أدانت مصر، بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة اليوم الاثنين، التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بشأن التخطيط لإقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى.

وقال البيان، إن مصر تحمل إسرائيل المسئولية القانونية عن الالتزام بالوضع القائم في المسجد الأقصى، وعدم المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وبحسب البيان، طالبت مصر، إسرائيل بامتثالها لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف التصريحات الاستفزازية التي تهدف إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.

وأكدت مصر أن هذه التصريحات غير المسئولة في حق المقدسات الإسلامية والمسيحية بالأراضي الفلسطينية تزيد الوضع في الأراضى الفلسطينية تعقيدًا واحتقانًا، وتعيق الجهود المبذولة للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وتشكل خطرًا كبيرًا على مستقبل التسوية النهائية للقضية الفلسطينية القائم على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.