الاحتلال يقصف مدرسة تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الاثنين، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة تؤوي نازحين شمال النصيرات، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الأشخاص بينهم نساء وأطفال، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وقصفت مدفعية الاحتلال شمال غرب مخيم البريج.

وأطلق طيران الاحتلال المروحي النار باتجاه محيط مصنع العودة على شارع صلاح الدين شرق دير البلح.

وجنوبا، أوضحت مصادر طبية في المستشفى الأوروبي شرق مدينة خان يونس، أن جثامين ثلاثة شهداء وصلوا بعد انتشالهم من منطقة الشوكة شرق رفح.

ونسفت قوات الاحتلال مربعات ومباني سكنية غربي مدينة رفح.

كما استشهد، الليلة، عدد من الأشخاص بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد خمسة أشخاص وإصابة آخرين بجروح، بعد قصف طيران الاحتلال لمنزل في محيط مستشفى أصدقاء المريض غربي مدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال محيط شارع أبو ظريفة بعبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية أرضا زراعية في القرارة شمال شرق مدينة خان يونس.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 40405 شهداء، أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 93468 مصابا.