ضبط المتهم باغتصاب سيدة تبلغ من العمر 81 عاما في بني سويف

نجحت الأجهزة الأمن ببني سويف، في القبض على عامل اغتصب سيدة تبلغ من العمر 81 عامًا داخل عشة.

وكان اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد الخولي مدير البحث الجنائي؛ للوصول إلى حقيقة الواقعة، وتم القبض على عاطل يدعى "س.ب"، وشهرته البلدوزر للاشتباه في القيام باغتصاب السيدة المسنة مقيمة بإحدى العزب التابعة لقرية الزيتون بمركز ناصر.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم وصل إلى الحقل الذي تقيم فيه السيدة المسنة بغرض سرقتها، وبعدها اغتصبها، وتم التحفظ على المتهم وتقديمه للنيابة العامة، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت تحريات اللواء محمد الخولي مدير البحث الجنائي، أن المتهم زوج ابنة شقيقة السيدة المسنة، جاء إلى العشة في الأرض الزراعية التي تملكها السيدة المسنة للسؤال عن زوجته، فقالت له إنها ذهبت للسوق لتشتري فاغتصبها المتهم، واعترف بأنها لحظة شيطان تسببت في قيامه بارتكاب الواقعة.

من جانبه أكد الدكتور عماد البنا مدير مستشفى بنى سويف الجامعي، أن السيدة تدعى "ح. إ.ر"، وتبلغ من العمر 81 سنة، مشيرا إلى أن المستشفى استقبلها في قسم الطوارئ، وتم إنقاذها بعد تدخل طبي عاجل، وتبين من الكشف على السيدة أنها مصابة بنزيف مهبلي، وأن الأطباء نجحوا في وقف النزيف.

وأضاف مدير مستشفى بنى سويف الجامعي، أن النزيف للسيدة المسنة بسبب اشتباه اغتصاب تعرضت له بقوة كبيرة، مشيرًا إلى أن المستشفى أبلغ الشرطة بالواقعة.

تم عرض المتهم على النيابة، التي أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرض السيدة على الطبيب الشرعي.