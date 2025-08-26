ساعر: وجود دولة فلسطينية في القدس والضفة يعني أن سكاننا سيعيشون في خطر

نقلت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، عن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، قوله إنه "إذا كانت هناك دولة فلسطينية في القدس والضفة الغربية فإن جميع مراكزنا السكانية ستعيش في خطر".

هذا وتزايد عدد الدول التي تتعهد بالاعتراف بدولة فلسطين، حيث انضمت أكثر من 147 دولة إلى الدعوة للاعتراف الدولي.

واعترفت معظم دول العالم بدولة فلسطين عام 1988، عقب إعلان المجلس الوطني الفلسطيني قيام الدولة. وحذت حذوها دول أخرى غير غربية عديدة في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين والعقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

ومؤخرا، أعلنت أستراليا والبرتغال وكندا ومالطا عن خططها للانضمام إلى بريطانيا وفرنسا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لتنضم بذلك إلى أكثر من 147 دولة أخرى.

وفي ربيع عام 2024، اعترفت المزيد من الدول الأوروبية والكاريبية بدولة فلسطين، بما في ذلك بربادوس وأيرلندا وجامايكا والنرويج وإسبانيا.

في ذلك الوقت، دعا رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى "الاستماع إلى العالم ووقف الكارثة الإنسانية التي نشهدها في غزة".

كما أعلنت أستراليا وكندا وفرنسا مؤخرًا عن خطط للاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

في غضون ذلك، أعلنت المملكة المتحدة اعترافها المشروط بدولة فلسطينية إذا لم تستوفِ إسرائيل معايير تشمل الموافقة على وقف إطلاق النار في غزة.