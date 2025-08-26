الثقافة تنظم فعاليات متنوعة بالمناطق الجديدة الآمنة ضمن مشروع جودة حياة غدا

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان تنفيذ فعاليات مشروع "جودة حياة" بالمناطق الجديدة الآمنة، ضمن برامج وزارة الثقافة.

ويشهد المركز الثقافي بمنطقة "معا" بدءا من العاشرة صباح غد مجموعة من الورش والأنشطة للرواد، منها: ورش تلوين أشكال من الجبس، وصناعة الحلي من الخرز، وورشة "خرز علم مصر"، وورشة الكتابة الإبداعية للأطفال، وورشة فنية لتصميم عروس المولد، وعرض للتنورة التراثية، وفقرة أداء شعري من مواهب المنطقة، وختاما يقدم عرض لفريق كورال الأطفال.

كما تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة بالأسمرات الساعة العاشرة صباحا أيضا حوارا تقدمه الفنانة سهام إسماعيل بعنوان "كيف تختار صديق".

واستمرارا لبرنامج النشاط، يقدم المركز الثقافي بحدائق أكتوبر في الخامسة مساء محاضرة بعنوان "مناهضة العنف" تقدمها الباحثة أمل جبريل.

ويواصل فريق فناني قصر ثقافة 25 يناير تقديم ورشهم الفنية والثقافية للأطفال والشباب بمنطقة روضة السيدة زينب.

الفعاليات تنفذ ضمن المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة بإشراف د. جيهان حسن، وفي إطار برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى.



