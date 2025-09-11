الرئيس الكوري الجنوبي: الإفراج عن العمال الكوريين المحتجزين في جورجيا الساعة 3 بعد الظهر

قال الرئيس الكوري الجنوبي، لي جيه ميونج، اليوم الخميس، إن العمال الكوريين الجنوبيين الذين احتجزتهم سلطات الهجرة الأمريكية في جورجيا، سيتم الإفراج عنهم في الساعة الثالثة بعد الظهر (بتوقيت سول)، معربا عن مخاوفه من أن الشركات الكورية قد تتردد في الاستثمار في الولايات المتحدة بسبب مداهمة الهجرة.

وأضاف لي، في مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه، أن مداهمة سلطات الهجرة الأمريكية لمصنع بطاريات هيونداي - إل جي ستدفع الشركات الكورية إلى التردد الشديد بشأن قرارها المحتمل بالاستثمار المباشر في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وذكر لي أن المداهمة سيكون لها تأثير على الشركات التي تخطط لإنشاء مصانع في الولايات المتحدة لأنها ستشعر بالقلق بشأن المعاملة غير الملائمة من جانب السلطات الأمريكية.

وقال لي "بحسب أحدث المعلومات، فإنهم سيغادرون مركز الاحتجاز عند الساعة الثالثة بعد الظهر".

وأوضح لي أن طائرة مستأجرة تقل 306 كوريين، من بينهم 10 إناث، و14 مواطنا أجنبيا ستغادر نحو الساعة الواحدة صباح غد الجمعة وستصل إلى سول بعد الظهر، مشيرا إلى أن أحد العمال اختار البقاء في الولايات المتحدة بسبب وجود أحد أفراد الأسرة وهو مقيم دائم.

وقال لي إن المغادرة التي كان من المقرر في البداية أن تكون أمس الأربعاء، تأخرت بعد إصرار المسؤولين الأمريكيين على نقل العمال مكبلين، مضيفا أن سول احتجت بشدة، فتراجعت واشنطن عن موقفها.

وأضاف لي "أمر الرئيس دونالد ترامب بالسماح لهم بالعودة بحرية، لكن من لا يرغب بالعودة ليس ملزما بذلك. لذا، أُوقفت العملية مؤقتا لتغيير الإجراءات الإدارية".