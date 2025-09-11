مئات المغاربة يتظاهرون في تطوان والدار البيضاء دعما لأسطول الصمود

تظاهر مئات المغاربة في مدينتي تطوان والدار البيضاء (شمال)، مساء الأربعاء، دعما لأسطول الصمود العالمي، ورفضا للإبادة والتجويع التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ عامين.

جاءت المظاهرتان بدعوة من "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" (غير حكومية)، وشارك فيهما ناشطون وحقوقيون ومواطنون من مختلف الفئات.

وعبر المتظاهرون عن دعمهم لأسطول الصمود العالمي الذي تعرض مرتين لهجوم بمسيرات، والذي من المقرر أن ينطلق من تونس إلى قطاع غزة الخميس.

وأفاد مراسل الأناضول بأن المشاركين في المظاهرتين، رفعوا شعارات تطالب بوقف الإبادة والتجويع في غزة المحاصرة.

وردد المحتجون هتافات من بينها "تحية مغربية لغزة الأبية"، و"من المغرب لفلسطين شعب واحد وليس اثنين"، "فلسطين تقاوم"، و"غزة تدمر" و"لا للتجويع".

ويتكون الأسطول من اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية، ويضم مئات الناشطين من أكثر من 40 دولة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، منذ 7 أكتوبر 2023، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الإبادة 64 ألفا و656 شهيدا و163 ألفا و503 مصابين من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 404 فلسطينيين، بينهم 141طفلا.