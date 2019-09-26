بومبيو: سوريا استخدمت غاز الكلور في هجوم اللاذقية ضد المقاتلين في مايو

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سوريا باستخدام غاز الكلور ضد مقاتلين في 19 مايو الماضي، في هجوم قال إنه انتهاك لتعهدات دمشق بموجب اتفاق حظر استخدام الأسلحة الكيماوية.

ووقع الهجوم في محافظة اللاذقية الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من سوريا. وفي ذلك الوقت، قالت الولايات المتحدة إنها تحقق في تقارير بشأن ذلك.

وقال بومبيو إن الحكومة السورية استخدمت الأسلحة الكيماوية سنويًا منذ عام 2013، عندما انضمت إلى المعاهدة الدولية.

وقال بومبيو إن "الولايات المتحدة ستستمر في الضغط على نظام الأسد الخبيث من أجل إنهاء العنف الموجه ضد المدنيين السوريين"، لكنه لم يعلن عن أي إجراء مزمع ضد الرئيس بشار الأسد.