شهر ونصف يفصل الناخبين الأمريكيين عن التوجه لمراكز الاقتراع لاختيار رئيس جديد لبلادهم، أو التمديد للرئيس الحالي لولاية رئاسية جديدة.

ومن أبرز المحددات التي تحكم توجه الناخب لمرشح على حساب آخر هي الانتماء الحزبي، فاللون الأزرق (شعار الحزب الديمقراطي) أو الأحمر (شعار الحزب الجمهوري) يمثلان بوصلة الناخب الأمريكي.

ولكن ليس دائما ما يحدث ذلك، فهناك من يقيم المرشح على شخصية من حيث مواقفه آرائه، ويكون حينها التصويت غير مرهون بولائك الحزبي.

ولا يقتصر الأمر على المواطن العادي، بل يمتد للنخب السياسية، ويتضح ذلك من الانتخابات الحالية، والتي تسارع عدد من الجمهوريين لإعلان دعمهم للمرشح الديمقراطي جو بايدن، تعبيرًا عن رفضهم لبعض من مواقف وسياسات الرئيس الحالي دونالد ترامب، ونشر تقرير لموقع "يو إس آيه توداي" تقرير أظهر عدداً من أبرز هؤلاء الجمهوريون:

1-كولن بول

وزير الخارجية السابق في إدارة جورج بوش الابن، أعلن عن دعمه للمرشح الديموقراطي جو بايدن، وجاء ذلك، في الليلة الثانية من المؤتمر الوطني الديمقراطي، قائلاً إن بايدن "سيكون رئيسًا سنفتخر جميعًا بتحيته"

متابعاً: "مع وجود جو بايدن في البيت الأبيض، لن تشك أبدًا في أنه سيقف مع أصدقائنا ويقف في وجه خصومنا، وليس العكس أبدًا، ولن يتملق الطغاة والمستبدين".

2-مايلز تايلور

ويعد تايلور هو أحد كبار المسؤولين السابقين في إدارة ترامب؛ إذ شغل منصب رئيس أركان وزيرة الأمن الداخلي السابقة كيرستين نيلسن حتى مغادرته في عام 2019.

ظهر تيلور، في مقطع فيديو من إنتاج حزب الناخبين الجمهوريين ضد ترامب، قائلاً إن ما رآه من ترامب "كان مرعبًا"

وأكمل تايلور في الفيديو، "بالنظر إلى ما خبرته في الإدارة، "يجب أن أدعم جو بايدن لمنصب الرئيس.

واختتم: "على الرغم من أنني لست ديمقراطيًا، على الرغم من أنني لا أوافق على القضايا الرئيسية، فأنا واثق من أن جو بايدن سيحمي البلاد وأنا واثق من أنه لن يرتكب نفس أخطاء هذا الرئيس".

