أرمينيا تعتزم شراء 600 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم السبت، عزمها شراء 600 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا لنحو 300 ألف شخص أكثر عرضة للإصابة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة (بان أرمينيان) على موقعها الإلكتروني - أنه سيتم إنفاق 6.3 مليون دولار للحصول على اللقاح حيث تتفاوض الدولة للحصول عليه مع كل من مصنعي اللقاحات والشركاء الدوليين.

ومن المتوقع تسليم الجرعات الأولى من اللقاح لـ 3% من السكان في عام 2021، بعد الحصول على لقاحات آمنة وفعالة.

وسجلت أرمينيا 429 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 49 ألفا و72 حالة تعافى منهم 43 ألفا و576 حالة.