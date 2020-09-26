 السودان: تسجيل 12 اصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السودان: تسجيل 12 اصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

أ ش أ
نشر في: السبت 26 سبتمبر 2020 - 11:37 م | آخر تحديث: السبت 26 سبتمبر 2020 - 11:37 م

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بدون تسجيل أية وفيات.

وأوضحت الوزارة، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الخميس الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت 8 منها في الخرطوم، وبقية الحالات في 3 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 1350 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٣ ألفا و 604 حالات، بينها 836 وفاة، و 6764 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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