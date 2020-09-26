عمرو أديب ردا على مقال أقطاي: تركيا منبوذة ومصر تشتري البضائع والأسلحة من العالم كله

رد الإعلامي عمرو أديب، على ما جاء في مقال مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي، بأن تركيا ليست معزولة وإنما مصر، قائلًا: «اذكر بلد في العالم ليس لها علاقة ممتازة مع مصر».

وأضاف أديب، أثناء تقديمه برنامج «الحكاية» عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن مصر لها علاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا وإفريقيا، متابعًا: «ده انتي يا تركيا اللي معزولة وأم معزولة»، على حد تعبيره.

وتابع: «دي مصر بتشتري بضاعتها وسلاحها من العالم كله، مصر تقف في أي مكان في العالم لها احترامها وتقديرها»، وفقًا لذكره.

واستطرد: «دي تركيا مش بس معزولة ده مافيش حد عاوز يبص في وشها».

وأكد أن علاقة مصر ممتازة مع دول الخليج وأوروبا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا والدول الإفريقية، معقبًا: «شوف انت علاقتك مع ألمانيا وفرنسا عاملة ازاي».



