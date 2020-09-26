غياب السيد الشريف عن قائمة سوهاج.. و«عبدالعال» مرشحا ضمن قائمة أسوان.. و«تحالف المحافظين» يعلن خوض الانتخابات بـ3 قوائم لضيق الوقت.. وانضمام طارق المهدى للتحالف



قال الممثل القانونى للقائمة الوطنية من أجل مصر، المستشار محمد شوقى العنانى، إنه سيتقدم، اليوم؛ بالقوائم الانتخابية الأربع للقائمة الوطنية من أجل مصر، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد مراجعة جميع أوراق المرشحين، لخوض انتخابات مجلس النواب المقبل.

وتوافد مرشحو القائمة الوطنية «من أجل مصر»، والتى تضم 12 حزبا سياسيا وهى: «مستقبل وطن والوفد والشعب الجمهورى والمؤتمر والإصلاح والتنمية والعدل والمصرى الديمقراطى الاجتماعى ومصر الحديثة وإرادة جيل والحرية المصرى والتجمع وحماة الوطن» بجانب تنسيقية شباب الأحزاب، على مقر ائتلاف «دعم مصر» بالتجمع الخامس أمس الأول.

والتقط الحضور الصور الجماعية الخاصة بالدعاية الانتخابية التى سيتم استخدامها مع بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين بمجلس النواب، بجانب عقد المرشحين جلسات للتعارف، تم خلالها مناقشة آليات التنسيق فيما بينهم لحث المواطنين على ضرورة المشاركة بقوة فى الانتخابات.

وجاءت أبرز الأسماء المرشحة عن محافظة القاهرة: «إيهاب الطماوى، محمود بدر، أحمد سمير، أحمد زيدان، إيهاب العمدة، محمد ماهر، شادية خضير، غادة عجمى، والإعلامى يوسف الحسينى، ومحمد تيسير مطر، وصفى الدين خربوش، وأميرة صابر وأحمد فتحى ومرثا محروس».

وعن محافظة الجيزة النواب: «علاء عابد، عبدالوهاب خليل، صلاح أبوهميلة، إيهاب منصور، ألفت كامل، سعدالجمال، مصطفى بكرى، ومايسة عطوة، والدكتورة صبورة السيد، والكاتبة الصحفية فريده الشوباشي».

وفى سوهاج: «طارق رضوان وسامى فتحى سوس وأحمد نشأت منصور وأحمد جعفر عبدالعال وشعبان لطفى، واللواء إلهامى البارودى والمستشار محمود الضبع، وعبلة الهوارى، ونانسى نعيم، وألف المزلاوى، وغادة الضبع ومى مازن ورقية الهلالى».

فيما لاحظت «الشروق» غياب وكيل مجلس النواب السيد الشريف عن قائمة محافظة سوهاج بعد اكتمالها، مما يدل على عدم وجوده بالقوائم الانتخابية.

وضمن الأسماء المرشحة عن المنيا: «أميرة الحداد، ومريم كافورى وأمنية رجب وهانم أبو الوفا وسارة جاد، المولى وجابر جرجس وإبراهيم المصرى وإيهاب عادل رمزي»، بينما فى قنا: «أشرف رشاد الشريف، وهشام العينى وفتحى قنديل ورحاب الغول ومعتز محمد محمود وحمادة البلاوى وسناء الحسنى وسحر صدقى ونجلاء باخوم».

وضمت القائمة الوطنية عن محافظة أسوان: «الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والنائب حسن سيد خليل، ونيفين حمدى، وريهام عبدالنبى».

فى المقابل، قال نائب رئيس حزب المحافظين عمرو الشريف، إن اللواء طارق المهدى ‏مؤسس التيار الوطنى المصرى محافظ الإسكندرية الأسبق‏ انضم إلى التحالف الانتخابى الذى يقيمه الحزب مع أحزاب الاتحاد وحراس الثورة والحزب الناصرى ومجموعة المستقلين الجدد، لتشكيل قائمة انتخابية لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وأضاف الشريف لـ«الشروق»، أنه تم الانتهاء من إعداد قائمة شرق الدلتا وغرب الدلتا ويجرى الإعداد لقائمة الصعيد، ولن يتم التقدم بقائمة القاهرة نظرا لضيق الوقت.

وكان نائب رئيس حزب المحافظين أوضح فى تصريحات سابقة لـ«الشروق»، أن القائمة الانتخابية للتحالف تحمل اسم «الاختيار»، وتضم شخصيات سياسية وعامة وطنية، لافتا إلى أن تعدد القوائم يجعل هناك تنافسية ويثرى الحياة السياسية فى مصر.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعدا بالنظام الفردى، و(284) مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منه.