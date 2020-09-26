استخراج 1000 بطاقة رقم قومي مجانا للسيدات بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، مشروع "بطاقتك حقوقك" للفرع المجلس القومي للمرأةبكفر الشيخ، بإشراف الدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ.

واستخرج فرع المجلس 1000 بطاقة رقم قومي مجانًا للسيدات المستحقات، تحت رعاية محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة وذلك بتصوير 282 سيدة، اليوم السبت، بقريتي الشهابية والشيخ مبارك التابعتين لمركز البرلس، بالإضافة إلى تصوير 160 سيدة بقرية صراوة التابعة لمركز قلين، لتمتد مظلة المجلس للمرأة المعيلة والسيدات الأكثر احتياجا والفتيات، لمساعدتهن في استخراج بطاقات الرقم القومي لهن دون عناء أو تكلف.