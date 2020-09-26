مجموعة غرب إفريقيا ترجئ قرار رفع العقوبات عن مالي حتى تعيين رئيس حكومة مدني

قال جان كلود كاسي برو، رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، اليوم الجمعة، إن العقوبات المفروضة على مالي سترفع بمجرد تعيين رئيس وزراء مدني.

كما دعت حركة تحالف المعارضة "حركة 5 يونيو وتجمع القوى الوطنية" (إم 5-آر.إف.بي) التى كانت أساسية في حشد وتعبئة المظاهرات التي أدت إلى الانقلاب ، إلى تولي مدنيين أعلى منصبين سياسيين في البلاد وهما الرئيس ورئيس الوزراء.

ورفضت الحركة مؤخرا خارطة طريق لحكومة جديدة قدمها المجلس العسكري الذي الذي يطلق على نفسه اسم اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، والذي قاد الإنقلاب ، ووصفت الوثيقة بأنها استيلاء على السلطة من جانب المجلس العسكرى .

وأدى وزير الدفاع السابق في مالي باه نداو اليوم الجمعة اليمين لتولي رئاسة البلاد خلال الفترة الانتقالية، بعد الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي، مع تعيين آسيمي جويتا نائبا له.

وقد حضر مراسم أداء اليمين في العاصمة باماكو رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو والرئيس النيجيري السابق والوسيط الإقليمي جودلاك جوناثان.

وسيحكم باه نداو، الذي شغل العديد من المناصب في الجيش أبرزها منصب وزير الدفاع خلال الفترة من 2014 إلى 2015، البلاد إلى حين إجراء انتخابات.

واستولى المجلس العسكري، على مقاليد السلطة في مالي في 18 أغسطس الماضي عقب الإطاحة بالرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا، إثر احتجاجات مناهضة لحكمه.