إسرائيل: قوات الأمن استهدفت عناصر من حماس كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات وشيكة

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، بأن قوات الأمن في الضفة الغربية استهدفت الليلة الماضية عناصر تنتمي لحركة حماس كانت تخطط لتنفيذ "عمليات إرهابية".

ونقلت صفحته الرسمية على موقع فيسبوك عنه القول: "عملت قوات الأمن الليلة الماضية في يهوذا والسامرة ضد إرهابيين ينتمون لحماس كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات إرهابية وشيكة".

وأضاف: "لقد عمل الجنود والقادة كما يتوقع منهم. فهم سعوا إلى مواجهة الإرهابيين، ونحن ندعمهم دعما كاملا".

وأعلنت مصادر فلسطينية مقتل ما لا يقل عن أربعة فلسطينيين في اشتباكات مسلحة مع الجيش الإسرائيلي، ثلاثة منهم في بلدة بدو المحاذية لشمال القدس، فيما قتل الرابع في بلدة بورقين في جنين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت أربعة فلسطينيين خلال عمليات اعتقال في الضفة الغربية.

وذكر الجيش أن القتلى هم "أعضاء في خلايا تتبع لحركة حماس كانت تعمل على إطلاق النار على نقاط عسكرية إسرائيلية في رام الله وجنين خلال الفترة الأخيرة".

ونعت حماس القتلى الأربعة، ودعت إلى "تصعيد المقاومة ضد المحتل في جميع نقاط التماس" مع الجيش الإسرائيلي.