الاستخبارات الروسية: روسيا تضمن أمنها السيبراني على خلفية تعزيز إمكانيات الناتو

أكد مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، أن بلاده ستقوم بضمان أمنها السيبراني على خلفية تعزيز حلف "الناتو" لإمكانياته في هذا المجال.

وقال ناريشكين في مقابلة مع قناة "آر تي" اليوم الأحد - "نحن نتابع التطور في هذا المجال، لأنه يجب علينا أن نمضي قدماً ونضمن الأمن الوطني، بما فيه الأمن السيبراني".

وأضاف: "نعلم كيف يعزز شركاؤنا إمكانياتهم الهجومية، سواء في الولايات المتحدة أو في الدول الأعضاء في حلف "الناتو"، لذلك يمكنني أن أؤكد أنه بإمكان روسيا ضمان الأمن المعلوماتي وستقوم بذلك بالفعل".

يُذكر أن موضوع الهجمات السيبرانية يُعد أحد الخلافات بين روسيا والولايات المتحدة.

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن توصلا خلال قمتهما يوم 16 يونيو الماضي في جنيف إلى اتفاق حول إطلاق حوار ثنائي على مستوى الخبراء بشأن ضمان الأمن في المجال السيبراني.