إسرائيل تفرج عن السياسية الفلسطينية خالدة جرار

أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السياسية خالدة جرار، وذلك بعد أكثر من شهرين من عدم السماح لها بالخروج للمشاركة في جنازة ابنتها.

وقضت جرار (58 عاما) حكما بالسجن لمدة عامين في اعتقالها الأخير، علما بأنها تعرضت للاعتقال من قبل إسرائيل عام 2015 وأمضت 15 شهرا، وعام 2017 وقضت 20 شهرا، بين أحكام وسجن إداري.

ووفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) فإن جرار ستتوجه فور وصولها إلى رام الله نحو مقبرة المدينة لقراءة الفاتحة على ضريح ابنتها، التي وافتها المنية في شهر يوليو الماضي.

ولم تستجب السلطات الإسرائيلية في حينه لجهود قانونية ومؤسساتية بذلت للإفراج عن جرار، لإلقاء نظرة الوداع على ابنتها، والمشاركة في تشييع جثمانها، وهو ما أثار استنكارا واسعا.

تجدر الإشارة إلى أن الأم نائبة فلسطينية بارزة. وتم اعتقالها عام 2019 بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي.

وتصنف إسرائيل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على أنها منظمة إرهابية، وكذلك يصنفها الاتحاد الأوروبي.