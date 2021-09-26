مياه الإسكندرية: حملات توعية وقافلة طبية بمدينة الناصرية

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب في الاسكندرية، بالتعاون مع الإدارة العامة للوعي البيئي بشركة الصرف، وجمعية قرية الأمل للتنمية والتأهيل الاجتماعي، ندوة توعوية وقافلة طبية بنجع حفيظ بمركز ومدينة الناصرية.



أكد أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أهمية حملات التوعية للتعريف بكيفية الحفاظ على البنية التحتية ونشر الوعي المائي، وأهمية ترشيد استهلاك المياه وتعريف المواطنين أحدث الخدمات المقدمة من الشركة.



وأضاف أن الحملة استهدفت السيدات الحاضرات لتعليمهم السلوكيات السلمية في كيفية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على خطوط وشبكات الصرف الصحي، وضرورة إصلاح الأعطال وأدوات السباكة المنزلية في منازلهم، التى تسبب هدر شديد للمياه.



وأوضح أن الفريق قام بتوعية الأطفال بطرق مختلفة، منها: تنظيم ألعاب تفاعلية وتوزيع هدايا عينية لكل الأطفال المشاركين، وتوزيع البرشور، كما قامت إدارة خدمة العملاء بالرد على الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمواطنين.