خبير سياسي يحلل أسباب تقدم حزب اليمين المتطرف بالانتخابات الإيطالية

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة بولونيا بييرو إجنازي، إن السبب الرئيسي لتقدم حزب "فراتيللي دي إيطاليا" في الانتخابات العامة الإيطالية من 4% فقط في 2018 حتى حقق 26% في الانتخابات التي جرت أمس، يكمن في حقيقة أن الحزب اليميني المتطرف كان "المعارض الوحيد" لحكومة الوحدة الوطنية ترأسها ماريو دراجي.

وأضاف المحلل السياسي، في تصريح لصحيفة ليبراسيون الفرنسية، أن دراجي تمتع بتأييد واسع للغاية في الرأي العام وليس فقط بين المؤسسات السياسية، ولكن لم تحظ حكومته، التي ضمت أحزاب اليسار وحزب الرابطة اليميني مرورا بـ "فورزا إيطاليا" و"الحزب الديمقراطي" و"حركة 5 نجوم"، بشعبية كبيرة، الأمر الذي مكّن جيورجيا ميلوني زعيمة حزب "(فراتيللي دي إيطاليا" من جمع نوايا التصويت للعديد من الأشخاص غير الراضين وكذلك الذين كانوا ضد سياسة الحكومة في الملف الصحي.

وحول ما إذا كان تقدم اليمين المتطرف يتوافق مع تطور إيطاليا من حيث القيم.. قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة بولونيا: "في السبعينيات، كانت الثقافة السياسية الإيطالية في الغالب يسارية.. ثم بدأ ذلك يتغير منذ الثمانينيات، مع سيلفيو برلسكوني، تحولت الهيمنة الثقافية إلى اليمين في منتصف التسعينيات، وهو ما توافق مع التطور الاجتماعي".