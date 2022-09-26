 مقتل ستة جنود باكستانيين إثر تحطم مروحية عسكرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل ستة جنود باكستانيين إثر تحطم مروحية عسكرية

أرشيفية
أرشيفية

نشر في: الإثنين 26 سبتمبر 2022 - 9:03 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 سبتمبر 2022 - 9:03 ص

 أعلن الجيش الباكستاني اليوم الاثنين تحطم مروحية تحمل جنودا باكستانيين، حيث لقي جميع ركابها الستة حتفهم، وذلك في ثاني حادث من نوعه خلال نحو شهرين.

ووقع الحادث في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد، المتاخم لأفغانستان وإيران.

وكان حادث مماثل قد وقع في نفس المنطقة مطلع شهر آب/أغسطس الماضي، مما أسفر عن مقتل ستة جنود باكستانيين من بينهم قائد إقليمي. وقال الجيش إن الحادث نجم عن عطل فني.

وقالت إحدي الجماعات المتمردة في المنطقة حين ذاك إنها أسقطت المروحية، ولكن مزاعمها قوبلت بالتشكك لعدم قدرتها على تقديم أي دليل.

وقال الجيش إن تحطم المروحية الأخير كان حادثا أيضا، ولم يقدم أي سبب معين لوقوعه.


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