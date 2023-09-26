 انتخابات الرئاسة.. إقبال ملحوظ من المواطنين في الأقصر لتحرير توكيلات للرئيس السيسي - بوابة الشروق
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انتخابات الرئاسة.. إقبال ملحوظ من المواطنين في الأقصر لتحرير توكيلات للرئيس السيسي

محمد راشد:
نشر في: الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 - 1:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 - 1:19 م

شهدت مكاتب الشهر العقاري بالأقصر، منذ صباح اليوم الثلاثاء، توافد أعداد كبيرة من الأهالي والمواطنين أمام مكاتب وفروع التوثيق لتحرير توكيلات مؤيدة لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وذلك في أعقاب انتهاء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذي أعلن فيه تفاصيل الانتخابات الرئاسية 2024.

وتجمع المؤيدون بأعداد كبيرة أمام مكتب الشهر العقاري في مختلف مدن الأقصر واصطف المواطنون أمام مكتب توثيق الضواحي بنجع الطويل بمدينة الأقصر.

كما تجمع مؤيدين في مدينة القرنة أمام مكتب توثيق القرنة وقاموا بتحرير التوكيلات القانونية وإعلان دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية والفوز بولاية رئاسية جديدة.


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