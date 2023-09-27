الشركة المتحدة تشكر الرئيس السيسي لدعمه برنامج ومبادرة Gen-Z

تقدمت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لبرنامج“Gen-Z” وتخصيص مبلغ ٥٠ مليون جنية اضافية للبرنامج الذي يشارك فيه طلاب الجامعات في البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، لتصبح اجمالي قيمة الجوائز ١٠٠ مليون جنيه.

كما أعربت الشركة عن شكرها للرئيس السيسي لدعمه المواهب الرياضية والفنية والعلمية في كافة القطاعات المختلفة من خلال عدة برامج ومشاريع تشارك فيها المتحدة للخدمات الاعلامية مع وزارات الشباب والرياضة والثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات للإعلامية قد أعلنت منذ أيام عن إطلاق أحدث برامجها "Gen-z" بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .. البرنامج يهدف لنشر ثقافة الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات المصرية وحث الطلاب المبتكرين ورواد الأعمال بالجامعات المصرية من جميع التخصصات العلمية المختلفة على انشاء شركاتهم الناشئة ، وخاصة الذين لديهم أفكار ابتكارية أو مبادرات مجتمعية تعالج صعوبات وتحقق احتياجات في السوق وتتغلت على تحديات موجودة وتعود بالنفع على وطننا الحبيب ويمكن لطلاب الجامعات المصرية المختلفة الإشتراك في البرنامج والتعرف على كافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://gen-z.untapcompete.com/.