الوطنية للانتخابات: نتعهد أمام الله والجميع أن نكون قدر المسئولية

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة مرتبطة إلكترونيًا بكل مكاتب الشهر العقاري المعنية؛ بشكل يمكنها من الاطلاع على جميع الإجراءات الخاصة بطلبات التأييد لمرشحي الرئاسة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، أن الأمر يضمن وقوف الهيئة على نقطة متساوية من الأطراف كافة، منوهًا أنه يمنع تأييد الشخص الواحد لأكثر من مرشح أو أكثر من مرة.

وأشار إلى أن الهيئة تصل في بعض الأيام الليل بالنهار؛ حتى تضمن سير العملية بصورة منتظمة، معقبًا: «نحن أمام مسئولية مهمة، ونتعهد أمام الله وأمام الجميع أن نكون قدر تلك المسئولية».

ووصف يوم الاقتراع بأنه «يوم العرس» للهيئة الوطنية للانتخابات، قائلًا إن إخطاره بفتح كل اللجان ووجود قاضٍ على كل لجنة، بمثابة نجاح على المستوى الشخصي له.

وذكر أن عدد لجان الناخبين في انتخابات عام 2018، بلغت 10 آلاف و85 مركزًا انتخابيًا، موضحًا أن المركز قد يحوي أكثر من لجنة فرعية.

وتوقع أن يزداد عدد اللجان الانتخابية، مضيفًا: «يوم الأحد المقبل آخر تحديث نخطر به من الأحوال المدنية؛ لنبدأ بعدها مشروع التسكين وصولًا إلى عدد اللجان الفرعية، في السابق كان العدد 13 ألفًا ووارد الزيادة».

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، عن تلقي طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء خلال الفترة من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر، على أن ينتهي العمل باليوم الأخير في الساعة 2 ظهرا.

وحددت الهيئة أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام 10 و11 و12 من ذات الشهر.