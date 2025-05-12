 القناة 12 العبرية: وقف إطلاق النار في غزة للإفراج عن عيدان ألكسندر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القناة 12 العبرية: وقف إطلاق النار في غزة للإفراج عن عيدان ألكسندر

الأناضول
نشر في: الإثنين 12 مايو 2025 - 9:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 مايو 2025 - 9:45 ص

قالت القناة 12 العربية، إنه "تم إبلاغ القوات الإسرائيلية المتوغلة في غزة بأن هناك وقفا لإطلاق النار للإفراج عن الأسير عيدان ألكسندر سيبدأ الساعة 12:00 بتوقيت القطاع".

وكان مصدر قيادي رفيع المستوى بحركة حماس، كشف ملامح الاتفاق ما جرى التوافق بشأنه في العاصمة القطرية الدوحة، أمس.

وأوضح القيادي بالحركة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن عودة الجندي الأمريكي الإسرائيلي عيدان الكسندر إلى منزله حيث من المقرر أن تطلق حركة حماس سراحه اليوم الاثنين، حيث سيجري في الوقت الحالي تواصل بين جميع الوسطاء وعلى رأسهم الوسيط المصري لترتيب عملية تسليم الإسير عيدان الكسندر.

وكشف أن الرسالة التي سيعلنها ترامب سيقدم خلالها الشكر للفلسطينيين، حيث سيعلن عن إطلاق مفاوضات لإنهاء الحرب، وفتح ممرات لإدخال المساعدات إلى غزة.

كما كشف المصدر أنه مع إطلاق سراح الجندي عيدان الكسندر سيتم الاتفاق حول هدنة لاستئناف المفاوضات، ستتراوح بين ثلاثة أسابيع وأربعين يوما.

وحول ممرات المساعدات الإنسانية كشف المصدر أنه تجري في الساعات الحالية التوافق حول التفاصيل لافتا إلى أنها ستكون عبر مصر وبعض النقاط من جانب إسرائيل.

وكشف أنه خلال الهدنة المقررة سيتم إطلاق سراح سبعة أسرى إضافيين ما بين أسرى أحياء وجثامين لأسرى يحملون الجنسية الأمريكية.

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