الصين وأمريكا تتفقان على خفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما

أعلنت الولايات المتحدة والصين، خفض الرسوم الجمركية المقررة من كلا البلدين لمدة 90 يومًا.

وخفضت الصين، الرسوم على السلع الأمريكية من 125% إلى 10%، فيما خفضت أمريكا تعريفات الجمركية على الصين إلى 30% بدلا من 145%، وفقا ما أعلنته "بلومبرج".

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في تصريح خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن بلاده ستواصل العمل مع الصين بشأن العلاقات التجارية خلال الفترة المقبلة.

وبدأت جولة من المفاوضات، بين الوفد الصيني والوفد الأمريكي في جنيف السبت الماضي، دون أن تسفر عن أي نتائج واضحة حتى أمس.

واجتمع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "خه لي فنج"، مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في جنيف أمس، خلال محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن التعريفات الجمركية التي تجاوزت نسبتها الـ100% من قبل البلدين.

ويأتي هذا الاجتماع، بعد إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا، مساء الخميس، توصلهما إلى اتفاق تجاري وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "اتفاق كامل وشامل".

وتوصل ترامب، مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى "اتفاق يمثل انفراجة"، يقضي بالإبقاء على رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع المستوردة من بريطانيا.

وبموجب الاتفاق، وافقت بريطانيا على خفض رسومها الجمركية من 5.1% إلى 1.8%، وفتح سوقها بشكل أكبر أمام السلع الأمريكية.

وفرض الرئيس دونالد ترامب، تعريفات جمركية تتجاوز 100% على السلع الصينية في الثاني من أبريل الماضي، الأمر الذي دفع الصين إلى الرد بتطبيق رسوم على صادرات السلع الأمريكية بنسبة 125%؛ مما صعد من حدة الحرب التجارية بين البلدين.