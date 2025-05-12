سقوط شخص من الطابق السابع أثناء محاولة سرقة شقة في المنصورة

أُصيب شاب بكسور وجروح وإصابات خطيرة أثناء محاولة الهروب، بعد محاولته سرقة شقة وسقوطه من الطابق السابع.

تلقى اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة بوصول شاب في حالة حرجة، يُدعى زياد م. م. (19 عامًا)، بدعوى سقوطه من مكان مرتفع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر الشاب أثناء محاولته الهروب من الطابق السابع، بعد تورطه في محاولة سرقة إحدى الشقق السكنية بشارع حسين بيك، أعلى محل "المصري لقطع غيار السيارات" بمدينة المنصورة. وقد تم نقله إلى مستشفى الطوارئ لتلقي العلاج، وحالته الصحية وُصفت بالخطيرة.