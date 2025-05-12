مصرع عامل بسمالوط إثر تناوله مبيدًا حشريًا بالخطأ أثناء عمله

لقي عامل مصرعه داخل أحد محال المبيدات الحشرية بقرية حسن باشا التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا، وذلك نتيجة تناوله عن طريق الخطأ إحدى المواد السامة أثناء عمله.

وكان اللواء مجدي سالم، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء أحمد الحيني، مساعد المدير للمرور والحماية المدنية والمشرف على مركز سمالوط، يفيد بوصول عامل بمحل مبيدات حشرية إلى المستشفى، بادعاء تناوله مبيدًا حشريًا عن طريق الخطأ أثناء فتح زجاجة المبيد، مما أدى إلى إصابته بالتسمم.

وتبين أن المصاب يُدعى بيتر عادل، ويقيم بقرية حسن باشا، وقد تم نقله إلى مستشفى سمالوط التخصصي، بمرافقة العميد محمود الحلواني، مأمور المركز، والمقدم عبد الرحمن الغزاوي، رئيس المباحث. إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء تلقيه الإسعافات الأولية داخل المستشفى.

وانتدبت النيابة العامة بمركز سمالوط، الطبيب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، لبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.