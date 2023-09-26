محافظ كفر الشيخ ونائبه يشهدان احتفال مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف ،عقب صلاة المغرب بمسجد الأستاذ، بحضور العميد أحمد عمارة المستشار العسكري، وعضو مجلس النواب سيد شمس الدين، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والعقيد أيمن كمال، نائب المستشار العسكري، والمهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وسط حضور كبير من الأهالي وأئمة الأوقاف.

ووجه محافظ كفر الشيخ خلال الاحتفال التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والشعب بصفة عامة، وشعب كفر الشيخ بصفة خاصة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشًا وشعبًا وقيادة.

وأضاف: "علينا جميعا الاقتداء بسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نستلهم منه الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والحكمة الخالدة في إرساء قيم الحق والعدل والسلام للبشرية جمعاء، وأن نقتدي بتعاليمه التي أهمها الدعوة إلى الأمن والاستقرار".

وبدأ الاحتفال بتقديم شيخ على حمدون، مدير إدارة كفر الشيخ غرب، وبتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ نصر أبوالجلاجل، قارئ بالإذاعة والتلفزيون، وقدم الابتهالات الشيخ إبراهيم صلاح، ثم كلمة للشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف أشار فيها إلى أهم الدروس المستفادة من سيرة النبي العطرة واستعراض لبعض المشاهد التاريخية عن مولده صلى الله عليه وسلم.

ووجه رسالة إلى الشباب المصري، أن يتجه إلى التعليم والبناء وتبنى الأفكار الوسطية للحفاظ على هويتنا وبناء دولتنا المصرية قوية شامخة بين الأمم، مشيرًا إلى أننا لابد من ننهج سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، في معاملته لزوجاته، من حسن معاملة، داعيًا الجميع بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم داعيًا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وسلام وأمن على أهل الأرض كافة.