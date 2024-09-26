 وزير التعليم: مادة الجيولوجيا لا تدرس كمادة أساسية في أي دولة - بوابة الشروق
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وزير التعليم: مادة الجيولوجيا لا تدرس كمادة أساسية في أي دولة


نشر في: الخميس 26 سبتمبر 2024 - 9:18 م | آخر تحديث: الخميس 26 سبتمبر 2024 - 9:18 م

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ مادة الجيولوجيا أصبحت مادة منفصلة ولها منهجها الخاص بعد سنة 1992، وعندما بحثت الوزارة عن أفضل 20 دولة في التعليم وجدوا أن الجيولوجيا لا تدرس كمادة أساسية أساسا في أي دولة في العالم، مردفا: "دولة اليابان بها زلازل كل يوم ولكن لا تدرس مادة الجيولوجيا".

وأضاف عبد اللطيف، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الفلسفة هي أم العلوم، وتريد الوزارة من طلاب علمي وأدبي أن يدرسوا منهج كامل لمادة الفلسفة، لهذا تم وضعها في الصف الأول الثانوي ولا يتم تدريسها في الصفين الثاني والثالث.

وتابع وزير التعليم: "وضعنا مادة علم النفس في الصف الثاني الثانوي، ليأخذ الطالب حد المعرفة الجيد الكامل في مادة أساسية كاملة، وكل مادة لها عدد ساعات معتمدة تدرس في السنة".

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