إيران: لا توجد زيارة مقررة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمواقع النووية التي قصفتها أمريكا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، للصحفيين في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران، اليوم الثلاثاء، إنه لم يتم تحديد أي زيارة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفقد المواقع النووية التي سبق أن قصفتها الولايات المتحدة.

وتتعارض تصريحات بقائي مع ما أعلنه نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، عقب المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، حيث قال إن المحادثات أسفرت عن اتفاق يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة مواقع إيرانية.

وقام مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارات متقطعة إلى إيران منذ الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران لمدة 12 يوما ضد إيران في عام 2025، إلا أنه لم يتم منحهم إذن بالوصول إلى مواقع تخصيب اليورانيوم التي استهدفتها الولايات المتحدة خلال تلك الحرب.

وقال بقائي في المؤتمر الصحفي، ردا على سؤال حول شراء إيران منتجات زراعية أمريكية، إن طهران سوف تحدد وارداتها بناء على "الأسعار والجودة"، دون أن يشير مباشرة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه فانس.

وأضاف "من المثير للاهتمام أن فلسفة الحرب وهدفها، اللذين كانا تدمير الحضارة الإيرانية وإسقاط إيران، قد أصبحا الآن إثراء المزارعين الأمريكيين".