 إيران: لا توجد زيارة مقررة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمواقع النووية التي قصفتها أمريكا - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 يونيو 2026 12:39 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لـ مصير منتخب مصر في كأس العالم 2026؟
النتـائـج تصويت

إيران: لا توجد زيارة مقررة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمواقع النووية التي قصفتها أمريكا

دبي - (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 23 يونيو 2026 - 12:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يونيو 2026 - 12:21 م

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، للصحفيين في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران، اليوم الثلاثاء، إنه لم يتم تحديد أي زيارة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفقد المواقع النووية التي سبق أن قصفتها الولايات المتحدة.

وتتعارض تصريحات بقائي مع ما أعلنه نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، عقب المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، حيث قال إن المحادثات أسفرت عن اتفاق يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة مواقع إيرانية.

وقام مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارات متقطعة إلى إيران منذ الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران لمدة 12 يوما ضد إيران في عام 2025، إلا أنه لم يتم منحهم إذن بالوصول إلى مواقع تخصيب اليورانيوم التي استهدفتها الولايات المتحدة خلال تلك الحرب.

وقال بقائي في المؤتمر الصحفي، ردا على سؤال حول شراء إيران منتجات زراعية أمريكية، إن طهران سوف تحدد وارداتها بناء على "الأسعار والجودة"، دون أن يشير مباشرة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه فانس.

وأضاف "من المثير للاهتمام أن فلسفة الحرب وهدفها، اللذين كانا تدمير الحضارة الإيرانية وإسقاط إيران، قد أصبحا الآن إثراء المزارعين الأمريكيين".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك