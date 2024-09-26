انتصر فريق العين على ضيفه الوصل بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب هزاع بن زايد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإماراتي الممتاز.

تقدم العين عن طريق ماتياس بلاسيوس في الدقيقة 22، قبل أن يضيف بندر الأحبابي الهدف الثاني في الدقيقة 30، وفي الدقيقة 36 قلص كايو كانيدو النتيجة للوصل، ثم تعادل سياكا سيديبي لحامل اللقب في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع أعاد المدافع كوامي أوتون التقدم للعين بالهدف الثالث، قبل أن يختتم سفيان رحيمي رباعية العين في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة حالة طرد من نصيب سفيان بوفتيني، مدافع الوصل في الدقيقة 74 بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية.

يذكر أن الوصل هو حامل لقب الدوري الإماراتي وكأس الإمارات في الموسم الماضي.

الأهلي يواجه نظيره العين الإماراتي يوم 29 من أكتوبر الجاري، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الدور ربع النهائي من البطولة.