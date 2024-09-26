 الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 72 شخصا وإصابة 392 في الهجمات الإسرائيلية خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 72 شخصا وإصابة 392 في الهجمات الإسرائيلية خلال 24 ساعة

د ب أ
نشر في: الخميس 26 سبتمبر 2024 - 1:07 ص | آخر تحديث: الخميس 26 سبتمبر 2024 - 1:07 ص

ذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة الإجمالية للهجمات والغارات الإسرائيلية الأربعاء بلغت 72 شهيدا و392 جريحا.

وجاء في بيان صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن حصيلة الغارات الإسرائيلية الأربعاء على بلدات في بعلبك الهرمل والبقاع ارتفعت إلى 12 عشر قتيلا و73 جريحا.

كما قتل 22 شخصا وجرح 48 في المعيصرة وجون وراس اسطا. واستشهد 18 شخصا وجرح 183 في محافظة الجنوب.

وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة أن 20 شخصا استشهدوا وجرح 88 نتيجة الغارات الإسرائيلية على محافظة النبطية.

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