 مدير إف بي آي السابق جيمس كومي : أنا برئ - بوابة الشروق
الجمعة 26 سبتمبر 2025 9:24 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

مدير إف بي آي السابق جيمس كومي : أنا برئ

د ب أ
نشر في: الجمعة 26 سبتمبر 2025 - 8:04 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 سبتمبر 2025 - 8:04 ص

قال مدير مكتب التحقيقات الإتحادي (إف بي آي) السابق جيمس كومي "أنا بريء"، وذلك بعد توجيه وزارة العدل اتهامات إليه، مشيرا إلى "تكاليف" الوقوف في وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك