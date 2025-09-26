مدير إف بي آي السابق جيمس كومي : أنا برئ

قال مدير مكتب التحقيقات الإتحادي (إف بي آي) السابق جيمس كومي "أنا بريء"، وذلك بعد توجيه وزارة العدل اتهامات إليه، مشيرا إلى "تكاليف" الوقوف في وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.