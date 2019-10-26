قطر تعتبر العدوان حقا لتركيا في الدفاع الشرعي عن النفس

علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الاجتماعات التحضيرية لقمة دول عدم الانحياز المنعقدة حاليا في "باكو" عاصمة أذربيجان شهدت سجالا ونقاشا مطولا حول الفقرة الخاصة بإدانة العدوان التركي على سوريا حيث شدد وفد مصر على إدانة هذا العدوان ووصفه بأنه "انتهاك لسيادة دولة عضوة في حركة عدم الانحياز وخرقا لميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي بما يستوجب الاستنكار والإدانة الشديدة من جانب حركة عدم الانحياز والمجتمع الدولي".

وعلمت الوكالة أن وفد قطر دافع عن العدوان التركي على سوريا ووصفه بأنه "ممارسة لحق الدفاع الشرعي عن النفس" وهو النهج الذي تبناه أيضا وفود من باكستان وماليزيا وزامبيا .

وعلمت الوكالة أن الوفد المصري خلال تلك الاجتماعات رفض أن تتحدث تركيا كدولة مدعوة أمام القمة باعتبارها دولة معتدية على إحدى دول الحركة.