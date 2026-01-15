غارات إسرائيلية تستهدف البقاع الغربي شرقي لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارات استهدفت البقاع الغربي شرقي لبنان.

وأفادت مصادر لبنانية، بأن مسيّرتين إسرائيليتين استهدفتا بعد عصر اليوم موقعين في بلدة سحمر الواقعة في البقاع، بحسب وكالة سند.

وأوضحت المصادر، أن المسيّرتين استهدفتها مبنيين لم تعرف طبيعتهما في بلدة سحمر البقاعية، مشيرة إلى أن دوريتين للجيش اللبناني توجهتا إلى الموقعين للكشف على آثار الغارتين.

وكان جيش الاحتلال هدد باستهداف مبنيين سكنيين في بلدة سحمر في البقاع الغربي.

كما أعلن جيش الاحتلال أنه سيقصف أهدافا لحزب الله في مشغرة في البقاع الغربي شرقي لبنان.

يأتي هذا التصعيد في إطار الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف النار مع حزب الله، الذي دخل حيّز التنفيذ.

وتواصل إسرائيل، بالتزامن مع هذه الاعتداءات، تحليق طيرانها الحربي والمسيّر في أجواء جنوب لبنان، إضافة إلى استمرار احتلالها خمس تلال حدودية استولت عليها خلال الحرب الأخيرة.