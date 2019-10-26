أكد رضا شحاتة، المدرب العام لنادي الجونة، أن الفريق انتظر حتى آخر لحظة من أجل خوض لقاء الأهلي.

وقال شحاتة خلال عبر قناة "صدى البلد": "انتظرنا حتى آخر لحظة من أجل خوض لقاء الأهلي، كانت هناك استعدادات وتركيز لكننا علمنا بعد التدريب الأخير أن الدوري سيتوقف".

وأكمل: "اللاعبون كانت تتساءل كل يوم هل ستقام المباراة أم لا، وحدث تشتت في التركيز، لكننا الآن سنأخذ إجازة وسنقيم فترة إعداد من البداية".

وأوضح: "توقف الدوري في صالحنا، سيكون هناك تجانس أكثر، لأنه لا يوجد تجانس بين اللاعبين حتى الآن، ونتمنى أن التوقف يساعدنا بعد ذلك".