آل الشيخ يوجه عدة رسائل لجماهير النادي الأهلي

وجه تركي آل الشيخ مالك نادي آلميريا الإسباني ، ورئيس هيئة الترفيه السعودية، مجموعة من الرسائل لجماهير النادي الأهلي.

وكتب تركي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" كيف أعادي جمهور الأهلي أو النادي الأهلي المصري، فأنا واحد منهم و لكن ما حز في نفسي هو سباب البعض لوالدتي و الآن و قد اتضح للجميع كل شيء لذلك أعلن و بنية خالصة مسامحة الجميع و العودة من جديد لفتح صفحة جديدة في حب الكيان".

وأضاف:" أحذر جماهير الأهلي الذين أتشرف بأني منهم من هاشتاجات وتغريدات مضروبة تهدف إلى الإساءة لعلاقتنا كشعوب ودولوعلاقتنا بكيان النادي الأهلي العظيم".

ووجه آل الشيخ رسالة للجماهير القلعة الحمراء قائلا :" احترسوا ممن يحاولون مرة أخرى إفساد العلاقة بيننا وتكرار تجربتهم الخبيثة مرة أخرى، أعود إلى الأهلي مسامحا للجميع ومشجعا ومحبا وداعما له وواقفا ضد كل من يحاول الإساءة له ولرموزه وجماهيره".

وأتم :" تذكروا أنه لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين واللي يلعب معانا يستحمل".

وكان مالك بيراميدز السابق قد أعلن في وقت سابق صباح اليوم السبت أنه تجاوز عن الإساءات التي تعرض لها في الماضي من بعض القلة، مُشيرًا إلى أنه داعم لكيان النادي الأهلي من الآن، ورافضًا التقليل من قيمته.