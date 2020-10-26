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فيديو.. شجار بين مؤيدي ترامب ومعارضيه في نيويورك

نور رشوان
نشر في: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 5:55 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 5:55 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الاثنين، مقطع فيديو يظهر اندلاع شجار بين مؤيدي ومعارضي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في «تايمز سكوير» بنيويورك.
وأسفر هذا الشجار عن تدخل قوات الشرطة، واعتقال أربعة أشخاص على الأقل.

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