فقدان 13 شخصا جراء الإعصار مولاف في الفلبين

أعلن مسئولو الاستجابة للكوارث في الفلبين اليوم الإثنين فقدان 13 شخصا على الأقل جراء الإعصار "مولاف" الذي ضرب البلاد مؤخرا وأجبر الآلاف من القرويين على الفرار من منازلهم والانتقال إلى أماكن مرتفعة.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الإعصار يتجه في الوقت الحالي غربا نحو بحر الصين الجنوبي وتصاحبه رياح تبلغ سرعتها 125 كيلومترا (77 ميلا) في الساعة وعواصف تصل قوتها إلى 150 كيلومترا في الساعة (93 ميلا في الساعة).

وأضافت الشبكة الأمريكية أنه لم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا جراء هذا الإعصار القوي الذي تسبب في نزوح ما لا يقل عن 25 ألف قروي مع لجوء نحو 20 ألفا إلى المدارس والمباني الحكومية التي تحولت إلى مراكز إيواء.

يُذكر أن الفلبين يضربها حوالي 20 إعصارا وعاصفة سنويا .. كما أن هذا الأرخبيل الواقع جنوب شرق آسيا يعد نشط زلزاليا مما يجعل البلاد واحدة من أكثر دول العالم عرضة للكوارث.