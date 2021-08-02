إدارة الزمالك تؤازر الفريق في مواجهة إنبي

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حرص عدد من أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على التواجد في مقصورة ستاد بتروسبورت لمتابعة مباراة الفريق الأبيض أمام إنبي في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتواجد في المقصورة الرئيسية للمعلب كل من الدكتور حسام المندوة، والأستاذ عمرو أدهم، والكابتن حسين السيد، بجانب الدكتور حسين السمري عضو اللجنة المدير التنفيذي للنادي.

كما شهدت مقصورة ملعب ستاد بتروسبورت تواجد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية وخالد رفعت عضو الرابطة لمتابعة اللقاء.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبد الغني و عبد الله جمعة ومحمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ومصطفى فتحي ومحمد أوناجم وعمر السعيد.