"دائما ما ينتصر الحب"، على تلك القاعدة الذهبية سارت الأميرة اليابانية "ماكو"، التي تزوجت من صديقها غير الإمبراطوري "كي كومورو"، بعد سنوات من الجدل حول خلافات مالية أحاطت بأسرة كومورو أدت إلى التخلي عن مراسم الزواج التقليدية المرتبطة بالزواج الإمبراطوري.

فقد ذكرت وكالة رعاية القصر الإمبراطوري في اليابان، اليوم الثلاثاء، أن الزواج جاء بعد 4 سنوات من إعلان علاقتهما، حيث كان من المقرر مبدئيًا أن يعقد العروسان، مؤتمرًا صحفيًا في أحد فنادق طوكيو، في وقت لاحق من اليوم، لكنهما اختارا الإدلاء بملاحظات افتتاحية فقط وإجابات مكتوبة على خمسة أسئلة مختارة مقدمة مسبقًا من وسائل الإعلام.

و"ماكو" هي ابنة شقيق الإمبراطور الياباني ناروهيتو، وبموجب القانون، تفقد عضوات الأسرة المالكة مركزهن الملكي إذا تزوجن أحدا من عامة الناس.

وتمثل العائلتان الملكيتان البريطانية والإسبانية أكبر دليل على الزوج من عامة الشعب بدافع الحب؛ مثل زواج الأمير هاري ابن الأميرة الراحلة ديانا، من دوقة ساكس ميجان ماركل، الممثلة الأمريكية سابقا، ذات الأصول الإفريقية، فيما سبقهم على هذا النحو العديد من الملوك والأمراء حول العالم، بلغ عددهم نحو 16 أميرا وأميرة.

لكن من هي الأميرة اليابانية ماكو؟

نقدم لكم أبرز 10 معلومات حول العروس التي تخلت عن المركز الملكي:

1. حفيدة إمبراطور اليابان أكهيتو، وهي الابنة الكبرى للأمير أكيشينو.

2. تبلغ من العمر 30 عاما وكذلك زوجها.

3. تخرجت ماكو في الجامعة المسيحية الدولية في ميتاكا بطوكيو عام 2014.

4. حصلت على درجة البكالوريوس في الفنون والتراث الثقافي من الجامعة المسيحية الدولية.

5. حصلت على شهادة وطنية يابانية في التنظيم.

6. درست الفن في جامعة ليستر، وتاريخ الفن في جامعة إدنبرة من عام 2012 حتى 2013.

7. عملت متطوعة في المناطق المتضررة من زلزال تسونامي توهوكوا في يوليو 2011 دون الكشف عن هويتها.

8. لديها شقيق وشقيقة أصغر منها، هما الأميرة كاكو والأمير هيساهيتو.

9. زوجها من عامة الشعب.

10. حصل زوجها على الماجستير في القانون من الجامعة المسيحية الدولية.