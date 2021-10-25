أفضل شركات التداول المرخصة في الدول العربية اليوم

يبحث المتداول دائمًا عن أفضل شركات التداول المرخصة والموثوقة لخوض رحلته في تداول العملات والأسهم والأصول الأخرى، ولا شك أن كل مستثمر أيضا يبحث عن شركات وساطة مرخصة من قبل السلطات المحلية أو العالمية والمعتمدة من هيئة السوق المالية بحيث يشعر بالأمان عند التداول ولحماية رأس ماله.

لكن السؤال الأكثر شيوعًا في هذا الشأن هو ما هي افضل شركات التداول المرخصة والموثوقة للبدء في التداول والاستثمار والتي تضمن للمتداولين تجربة استثمارية أمنة وموثوقة، ومن خلال موقعنا اتحاد المستثمرين العرب سنوضح لكم الإجابة على هذا السؤال.

أفضل شركات التداول في السعودية

تعرف على أفضل شركات التداول في السعودية، حيث أصبح التداول في المملكة العربية السعودية من أكثر الأسواق جاذبية للمستثمرين، وبسبب زيادة الإقبال على سوق تداول العملات الأجنبية بالمملكة العربية السعودية، أصدرت هيئة السوق المالية السعودية تراخيص تداول العملات الأجنبية لبعض الشركات المحلية والعالمية، ويمكنك التداول السعودية عن طريق شركات التداول المعتمدة من هيئة السوق المالية، أو شركات التداول المضمونة التي تحمل تراخيص أخرى مثل CySEC أو FCA.

يجب الإنتباه، فليس جميع شركات التداول مرخصة ومعتمدة وآمنة، وعليك عمل بعض التحريات لمعرفة الشركات التجارية المضمونة وشركات التداول المالية المرخصة من الهيئة، ننصح دائمًا بالتحقق من مصداقية الشركات التجارية قبل القيام بفتح أي حساب أو عملية إيداع بنكي لتجنب الاحتيال بقدر الإمكان.

أفضل شركات التداول في الإمارات تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول التي تجذب استثمارات أجنبية ومحلية ضخمة وخاصة إمارة دبي وإمارة أبو ظبي حيث تنال هذه الإمارات باهتمام هائل بسوق تداول العملات الأجنبية ويوجد الكثير من الشركات التجارية المرخصة في الإمارات التي تحمل تراخيص تداول من سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) ومركز أبوظبي المالي العالمي ADGM هي بالاضافة إلى الشركات التجارية العالمية المرخصة من جهة هيئات ذات نفوذ كبير مثل CySEC أو هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA).

تعلن أغلب الشركات التجارية المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر موقعها عن التراخيص المحلية، وتصدر هذه التراخيص من قبل هيئات تجارية وسلطات محلية، مثل سلطة دبي للخدمات المالية ومركز أبوظبي المالي العالمي.

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يمكنك الآن الوصول إلى افضل شركات التداول المرخصة بكل سهولة من خلال التسجيل من على موقع اتحاد المستثمرين العرب، حيث يقوم فريق الموقع بتوجيهك لهذه الشركات الموثوق بها، ومن أهم خصائص شركات التداول المرخصة هي التي لديها مكاتب أو مكاتب محلية في الدول العربية المجاورة.

شركات التداول المرخصة في الخليج

لا نستطيع القول بأي حال من الأحوال أن جميع الشركات التجارية في دول الخليج آمنة ومأمونة، حيث أدى انتشار التداول من خلال الإنترنت والطلب المتزايد عليه لمضاعفة عدد الشركات العاملة في مجال الوساطة، فالبعض منها لا يقدم خدمات بالمستوى المطلوب من الجودة، والأسوأ من ذلك أن بعض شركات التداول قد تكون احتيالية وهدفها هو أن تستولي على أموال المتداولين والتلاعب بهم.

للتأكد والتعرف على أفضل شركات التداول المرخصة في الخليج أمر ليس صعبا كل ما هو مطلوب منك كمستثمر أو متداول هو القيام بالآتي

1. مراجعة تراخيص الشركة ومعرفة الهيئات المراقبة لها.

2. معرفة ما إذا كانت شركة التداول لديها شهادات الجودة أو حصلت على جوائز التميز العالمية في مجال التداول.

3. إمكانية توفير الوقت والجهد.

4. معرفة هل هذه الشركات تفصل أموالها عن أموال العملاء.

5. جودة خدمة العملاء بشركة التداول، وسرعة الرد على أسئلتك واستفساراتك حول جميع عمليات التداول.