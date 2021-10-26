انطلاق يوم رياضي بين شباب ألمانيا والأقصر لتنشيط السياحة الطلابية بمصر

انطلقت فعاليات اليوم الرياضي بين شباب ألمانيا والأقصر، بمركز شباب جزيرة العوامية، لتنشيط السياحة الطلابية بمصر، بمشاركة أكثر من 50 شابا من طلبة ألمانيا، وسط أجواء متفائلة بعودة تدفق السياحة الثقافية والطلابية.

وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن تلك الفعاليات تأتي ضمن فعاليات أسبوع الشباب المصري الألماني بالأقصر، والتي تقام للعام السابع على التوالي لدعم أواصر المحبة بين الشباب المصري والألماني وتنشيط السياحة الألمانية والطلابية والشبابية بمصر.

وأضاف عثمان: "إنهم يقومون في كل عام باستضافة شباب ألمان ليندمجوا خلال أسبوع كامل في الأقصر بين شباب الصعيد للتعرف على طبيعة الشعب المصري والحضارة المصرية القديمة في المعالم الأثرية والحضارة الحديثة في ظل القيادة الحديثة داخل المجتمع الأقصري".

ومن جانبه، أوضح جلال محمد جلال رئيس مجلس إدارة مركز شباب الحسينات بالطود، أن وفدا من الشباب الألمان بعدد 50 طالبا وطالبة من معهد كالرجى منسيوم ميونخ بألمانيا زار المعلب الخماسي بمركز شباب الحسينات.

حضر فعاليات اليوم الرياضي صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وفليكس هالا الملحق الثقافي بالسفارة الألمانية بالقاهرة، وإيناس خليفة منسقة العلاقات العامة بالسفارة ومترجمة الوفد، وإليكس هايين منسق الزيارة، وسط أجواء كرنفالية مميزة.