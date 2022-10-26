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سخر مشجع فريق برشلونة من إقصاء فريقه من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد خسارة فيكتوريا بلزن من إنتر ميلان في الجولة الخامسة للبطولة الأوروبية مساء اليوم الأربعاء.

وكان إنتر ميلان قد فاز على نظيره فيكتوريا بلزن برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

وبتلك النتيجة، يصل إنتر ميلان إلى دور الـ 16 من مسابقة دوري الأبطال برافقة نادي بايرن ميونخ الألماني، فيما يودع فريق برشلونة الإسباني بشكل رسمي منافسات المسابقة وينتقل للمنافسة في بطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

ورفع مشجع برشلوني لافتة خلال مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ المقامة على ملعب كامب نو، مكتوب عليها: «نعم نستطيع العبور إلى الدوري الأوروبي».

ولم تؤثر نتيجة هذه مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في حسم المتأهلين إلى دوري الأبطال وهم الثنائي بايرن ميونخ وإنتر ميلان، أما برشلونة فسيتجه إلى الدوري الأوروبي.